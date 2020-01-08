ارتفاع سعر نفط عمان

مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم اليوم 69.92 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ ( 84 ) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 69.08 دولار أمريكي.
الأربعاء 08 يناير 2020 12:53 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم اليوم 69.92 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ ( 84 ) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 69.08 دولار أمريكي.
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