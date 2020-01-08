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ارتفاع سعر نفط عمان

الأربعاء 08 يناير 2020 12:53 م بتوقيت مسقط

ارتفاع سعر نفط عمان

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم اليوم 69.92 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ ( 84 ) سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 69.08 دولار أمريكي.

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