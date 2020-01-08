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عند خط الاستواء

الأربعاء 08 يناير 2020 08:58 ص بتوقيت مسقط

عند خط الاستواء

 

وفاء صالح | اليمن

 

عند خط الاستواء

مضطر للركض

كي تسترد حرارة قلبك

ففي هذا العجاف

لا يقدر لك التساقط رطبا

و على ظهرك كتاب أعشى

بأجل طويل

قاب موت من المقصلة

أيها الصبر

هيت لك

بملء غربتي

براثنك أحد هذه الفواصل

تستبقيني في لجة ألوان باهتة

لو تراءت لأيوب لهلك جلدا

وهذه الدور

شح قوامها

لا شيء ينخرط في الندم

هل أستعرض أمام أياديك

كيف تجثو قوائم جبال الجليد

حين تضيق بتجمد دمائها؟

أم أجمع لك حصيلة مرارة الأرض من الشيخوخة؟

خطوات الكادحين اهترأت من الطواف حول كسرة خبز

حصادهم

العاصفة

رؤوسهم المتصلة

بالقيظ

على مدار العام الشاحب

كل ذاك

يعلق في أهدابي

فينقض وضوئي

في حضرتك

فلما لا تكتبني غائبا

وأعد

بألا أصدر عليك حكما بالردة؟

فقط

مقابل إعفائي.

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