كصعيدي.. أحبك

سيد العديسي | مصر

لن أحبك كرجل انجليزي

يضيع عمره في النظر إليك

وأنت نائمة

ويمشي علي أطراف أصابعه

كي لا يوقظك

لن أحبك كعاشق فرنسي

يرص الزهور علي سريرك

ويصنع عطرا يخلدك

ولست إيطاليا كي أؤلف أوبرا باسمك

لن احبك كهندي

يعشقك ليلا ويعبدك نهارا

سأحبك كصعيدي قاطع للطريق

يردد علي مسامعك نشيد القتلة

أصنع لك من الجماجم بيتا

أدخر واحدة لطفل رضيع لأزين بها بابك -

كل يوم سأحكي لك حكاية جديدة

عن الأرواح التي أزهقها

سأصور لك بالضبط

كيف تذلل الرجل كي أتركه يمر بأسرته

وستضحكين حين تعلمين أنني لم أجد في ثياب مسافر قتلته

سوى علبة سجائر رديئة

-ستتعبين يا حبيبتي قليلا

في إزالة الدماء عن ملابسي-

لكنك ستفخرين بأني أحبك

سأحبك كعاشق تطارده الحكومات

وتتفنن وسائل الإعلام في صنع ألقابه

سأحبك كقاطع طريق

يعود منهكا كل ليلة

ليبكي عند قدميك.