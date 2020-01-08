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ينقصني أن أسترد نصفي الذي ابتلعه الغياب

الأربعاء 08 يناير 2020 08:56 ص بتوقيت مسقط

ينقصني أن أسترد نصفي الذي ابتلعه الغياب

 

سوسن الغزالي| سوريا

 

ككل الرجال

أجتاز فخاخ التي تعدها لي الحياة بحذر

أروض النهار إلى ما أشتهي

أتفقد زيت محرك السيارة

أخرج قمامة البيت

أدفع الفواتير المستحقة بانتظام

وفي المساء

أتابع نشرة الآخبار على مضض

وأشتم قبح العالم

 

ككل النساء أخطئ في الجهات

ويفزعني نباح كلب

يفاجئ طمأنينة الطريق

ليبعثرها على طول المسافة المتبقية للبيت

أتفقد الزوايا المهملة في العالم

وأطرد عنها الحرب بدعاء

تبكيني صورة العالم في عيني طفل أنجبته الحرب

على أطراف القسوة

أكره الظلم

وينتهي بي الأمر في حقل شاسع من التسامح

 

ككل الرجال ككل النساء

شيء واحد ينقصني

أن أسترد نصفي الذي ابتلعه الغياب

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