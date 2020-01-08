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في اجتماع لجنة فرعية بمجلس الدولة

مناقشة محاور دراسة "المحتوى الثقافي الرقمي العماني"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:49 ص بتوقيت مسقط

مناقشة محاور دراسة "المحتوى الثقافي الرقمي العماني"

مسقط – الرؤية

ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "المحتوى الثقافي الرقمي العماني"، أمس، مقترح الدراسة الهادف إلى تعزيز الوعي بالهوية والانتماء، والاهتمام بالمحتوى الثقافي وتوصيفه وتحليله ومن ثم توظيفه كمادة تثقيفية وإعلامية وتربوية، وتحصين المجتمع ودعم قوته الذاتية لمواجهة التحديات. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، المحاور المعدة لمناقشة الجهات المراد استضافتها؛ إضافة إلى بيانات الدراسة.

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