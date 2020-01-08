الشريقي يقلد ميداليات الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط

مسقط – الرؤية

قلَّد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك أمس بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من ضباط شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وكرم عدداً آخر من الضباط، تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن وكل من يعيش على أرضه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه-.

وجاء التكريم في إطار احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يوافق الخامس من يناير. وحضر المناسبة عدد من كبار ضباط تشكيلات شرطة عمان السلطانية.