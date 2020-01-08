الأربعاء, 08 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
15 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

احتفالا باليوم السنوي للشرطة

الشريقي يقلد ميداليات الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط

الأربعاء 08 يناير 2020 08:48 ص بتوقيت مسقط

ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 3
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 1
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 2
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 4
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 5
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 6
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن 7
ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن

مسقط – الرؤية

قلَّد معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك أمس بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من ضباط شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وكرم عدداً آخر من الضباط، تقديراً لجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن وكل من يعيش على أرضه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم  القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه-.

 

وجاء التكريم في إطار احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يوافق الخامس من يناير. وحضر المناسبة عدد من كبار ضباط تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يناير 2018

الشريقي يقلد أوسمة الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط .. ويسلم الشهادات الدراسية للخريجين

المزيد

07 يناير 2016

الشريقي يكرّم ويقلّد أوسمة الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط

المزيد

08 يناير 2019

الشريقي يُقلّد ميدالية الخدمة والسلوك لعدد من الضباط ويكرم الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً

المزيد

22 مارس 2017

تقليد ميدالية الخدمة الطويلة لعدد من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سقوط طائرة أوكرانية على متنها 180 راكبا في إيران

دولي - أخبار

إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في الشرق الأوسط

دولي - أخبار

إيران تقصف بعنف قاعدتين أمريكيتين بالعراق.. وترامب يرد

دولي - أخبار

الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

دولي - أخبار

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة