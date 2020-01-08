تعاون بين "الوطنية للمساحة" و"أزري العالمية" للتطبيقات الجغرافية

مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع أمس في فندق جراند حياة مسقط بالتعاون مع الجهات المعنية ندوة تعاون بينها وبين شركة (أزري العالمية) المعنية بتقديم التطبيقات والمخرجات الخاصة بالمعلومات الجغرافية.

وتأتي الندوة التي حضرها العميد الركن جوي أحمد بن سيف البادي رئيس الهيئة الوطنية للمساحة، وعدد من المعنيين بجهات أخرى، حرصًا من الهيئة الوطنية للمساحة على تعزيز التعاون الدائم بينها وبين الشركات المعنية، ونشر الوعي، وإبراز التقنيات الحديثة في هذا المجال والتعريف بالتطبيقات الحديثة الخاصة بالشركة والتي يمكن للجهات والمؤسسات المختلفة الاستفادة منها والاطلاع على ما هو جديد في ساحة العلوم الجيومكانية.

وتعد التطبيقات التي تنتجها شركة أزري من التطبيقات التي تستخدمها الهيئة الوطنية للمساحة في إنتاج البيانات الجيومكانية، وامتلاك الهيئة لأكثر من عشرين رخصة مقدمة من قبل هذه الشركة والتي تستخدم في معهد العلوم الطبوغرافية لأغراض التدريب. وقد وقعت السلطنة اتفاقية مع شركة أزري لتوفير رخصة حكومية موحدة لاستخدام برامج وتطبيقات الشركة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة.