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استعراض بيانات دراسة "الاستثمار السياحي للحارات العمانية"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:46 ص بتوقيت مسقط

استعراض بيانات دراسة "الاستثمار السياحي للحارات العمانية"

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الدولة والمختصة بدراسة "الحارات العمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة مقترح الدراسة الهادفة إلى الوقوف على الجهود المبذولة في سبيل ترميم هذه الحارات، واستثمار الحارات لتكون نزلاً ومزارات سياحية، وإعداد وتأهيل عمالة عمانية مدربة في الترميم، ودراسة الخصائص العمرانية والهندسية والقيمية من خلال الحارات، واقتراح تشريعات للحفاظ على هذا الموروث. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المحاور المعدة لمناقشة الجهات المقترح استضافتها، علاوة على استعراض البيانات المتوفرة للدراسة.

 

 

 

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