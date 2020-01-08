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عبري تحتضن الاحتفال بيوم البيئة العماني

الأربعاء 08 يناير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

 

عبري- العمانية

تحتفل السلطنة اليوم الأربعاء ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية بيوم البيئة العماني الذي يُوافق الثامن من يناير من كل عام تحت شعار "مجتمع متعاون لبيئة مستدامة"، وذلك بقاعة المهلب بن أبي صفرة بكلية العلوم التطبيقية بعبري تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة.

وأكد المهندس طارق بن حسن المعمري مدير إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة اهتمام السلطنة بالبيئة من خلال سنّ القوانين واللوائح ذات الصلة للحفاظ على البيئة وضمان أعلى مستويات السلامة للبيئة العُمانية وصون مواردها الطبيعية. وأشار إلى جهود وإسهامات السلطنة في حماية البيئة أبرزها تخصيص جائزة السلطان قابوس لصون البيئة كأول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في مجال حماية البيئة، موضحًا أنَّ احتفال وزارة البيئة والشؤون المناخية بهذه المناسبة الوطنية يأتي ترجمة للتوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بهدف تعزيز الثقافة البيئية وغرس القيم البناءة لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات التنموية.

 

 

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