تدريب موظفي "دهانات جوتن" على برامج "الصحة والسلامة المهنية"

مسقط - الرؤية

نظّمت شركة دهانات جوتن برنامجا للتدريب على الصحة والسلامة والبيئة لجميع موظفيها في السلطنة. وألقى المدير العام بير مورتين آرفولد كلمة الافتتاح. وتمّ تدريب الموظفين على مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعافات الأولية والتدريب على معدات حماية الموظفين.

من أجل تحسين المعرفة والوعي بقواعد السلامة من الحرائق وتمكين الموظفين من الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة، ودعا قسم الصحة والسلامة في جوتن الهئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لإجراء دورات تدريبية. وتم تدريب الموظفين ثم اختبارهم في العديد من سيناريوهات الطوارئ المرتبطة بالحريق مثل إطلاق إنذار الحريق والإنقاذ في الموقع ومكافحة الحرائق وعلاج الجرحى ونقلهم وعمليات الإنقاذ من المواقع الخطرة إلى سيارة الإسعاف.

كما تمّ تثقيف العاملين في مجال الإسعافات الأولية والمهارات المنقذة للحياة كجزء من يوم التدريب على الصحة والسلامة، من خلال منهج عملي لحالات الطوارئ المختلفة مثل الاختناق والسكتة الدماغية ومداواة الجرحي وكيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي. وتمكن موظفو جوتن من تعلم مجموعة من المهارات الهامة التي لا تلزم فقط أثناء حالات الطوارئ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للحياة اليومية.

وقال متحدث باسم جوتن إنّ تدريب الصحة والسلامة الذي عقد في جوتن لموظفيها لن يقلل من الحوادث والإصابات فحسب، بل سيساعد في زيادة مستويات الإنتاجية وتحسين مهارات التواصل لدى الموظفين. وبفضل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ومساهمتها في التدريب على الصحة والسلامة والبيئة والتأهب للطوارئ، استفاد موظفونا بطرق عديدة.