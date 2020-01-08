الأربعاء, 08 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تدريب موظفي "دهانات جوتن" على برامج "الصحة والسلامة المهنية"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

تدريب موظفي "دهانات جوتن" على برامج "الصحة والسلامة المهنية"

 

مسقط - الرؤية
نظّمت شركة دهانات جوتن برنامجا للتدريب على الصحة والسلامة والبيئة لجميع موظفيها في السلطنة. وألقى المدير العام بير مورتين آرفولد كلمة الافتتاح. وتمّ تدريب الموظفين على مكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعافات الأولية والتدريب على معدات حماية الموظفين.
من أجل تحسين المعرفة والوعي بقواعد السلامة من الحرائق وتمكين الموظفين من الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة، ودعا قسم الصحة والسلامة في جوتن الهئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لإجراء دورات تدريبية. وتم تدريب الموظفين ثم اختبارهم في العديد من سيناريوهات الطوارئ المرتبطة بالحريق مثل إطلاق إنذار الحريق والإنقاذ في الموقع ومكافحة الحرائق وعلاج الجرحى ونقلهم وعمليات الإنقاذ من المواقع الخطرة إلى سيارة الإسعاف.
كما تمّ تثقيف العاملين في مجال الإسعافات الأولية والمهارات المنقذة للحياة كجزء من يوم التدريب على الصحة والسلامة، من خلال منهج عملي لحالات الطوارئ المختلفة مثل الاختناق والسكتة الدماغية ومداواة الجرحي وكيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي. وتمكن موظفو جوتن من تعلم مجموعة من المهارات الهامة التي لا تلزم فقط أثناء حالات الطوارئ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للحياة اليومية.
وقال متحدث باسم جوتن إنّ تدريب الصحة والسلامة الذي عقد في جوتن لموظفيها لن يقلل من الحوادث والإصابات فحسب، بل سيساعد في زيادة مستويات الإنتاجية وتحسين مهارات التواصل لدى الموظفين. وبفضل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ومساهمتها في التدريب على الصحة والسلامة والبيئة والتأهب للطوارئ، استفاد موظفونا بطرق عديدة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 أبريل 2017

تدريب موظفي بنك نزوى على مبادئ الصحة والسلامة والبيئة

المزيد

22 أكتوبر 2015

3 ورش توعوية عن الصحة والسلامة المهنية بجامعة صحار

المزيد

12 نوفمبر 2015

بلدية مسقط تختتم اليوم تدريب 31 موظفا على برنامج الأمن والسلامة المهنية

المزيد

08 مارس 2017

دهانات مبتكرة من "جوتن" لإضفاء مزيد من الجمال والفخامة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عددهم 180.. مصرع جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

دولي - أخبار

إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في الشرق الأوسط

دولي - أخبار

إيران تقصف بعنف قاعدتين أمريكيتين بالعراق.. وترامب يرد

دولي - أخبار

الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

دولي - أخبار

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة