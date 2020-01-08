"الزبير للمؤسسات الصغيرة" يواصل دعم رواد الأعمال بافتتاح "شياكة" في "مسقط مول"

مسقط - الرؤية

دشّن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة منفذ "شياكة" الجديد بمسقط مول في المعبيلة بولاية السيب، لصاحبته زهرة بنت محمد أمبوسعيدية، أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، والعضوة في برنامج الدعم المباشر لعام 2018.

وقال محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير المشرف على مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة إنّ رائدة الأعمال زهرة أمبوسعيدية أثبتت التزامًا وتفانيا تجاه تنمية مشروعها التجاري وتنويع خدماتها ومنتجاتها والذي بلا شك ساهم بشكل كبير في زيادة القيمة التنافسية لمشروعها وتوسعه.

وأضاف أنّ اختيار زهرة لفتح منفذ جديد في مسقط مول في المعبيلة بولاية السيب يعد خطوة توسعية استراتيجية نظرا لما تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة من نهضة عمرانية وإقبالا على المجمع، ونأمل من خلال هذا المنفذ أن يحقق مشروع شياكة نقلة نوعية ويصبح من المشاريع الرائدة في السلطنة والمتخصصة في مجال التحف والهدايا والتصوير الضوئي والرقمي.

وبدأت زهرة مشروعها التجاري عام 2015 في محل بسيط في الخوير بمحافظة مسقط وكانت تقدم خدمة التصوير وبعد التحاقها بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وانضمامها لبرنامج الدعم المباشر عام 2018 أصبح لديها العديد من الخدمات التي تقدمها من خلال مشروعها سواء من خلال بيع التحف والهدايا أو من خلال التصوير الفوتوغرافي والطباعة على القماش وغيرها من الخدمات.

وعبرت زهرة أمبوسعيدية عن على سعادتها بافتتاح منفذ لشياكة في مسقط مول؛ وقالت: ساهم المستشارون بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة مشكورين في التعريف بمشروعي التجاري والانتقال به الى إحدى المجمعات التجارية الشهيرة في العاصمة مسقط، والذي من الممكن أن يساهم في التعريف بمشروعنا التجاري للجمهورعن قرب. ونسعى من خلال المنفذ الجديد الى تقديم العديد من الخدمات ومن ضمنها خدمات الطباعة الرقمية لزوار مسقط مول، وأتوجه بالشكر أيضا لإدارة مسقط مول على دعمهم لي من خلال توفير هذه المساحة المميزة لمنفذي في موقع استراتيجي وحيوي في المجمع، كما اتقدم بالشكر لك من ساندني في مشروعي التجاري حتى الآن، وكان له دور في وصولي إلى هذه المرحلة وعلى رأسهم زوجي اسحاق البوسعيدي، كما أشكر إدارة مسقط مول على دعمهم المتواصل لنا وذلك من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات لنا والتعاون المستمر بيننا.

ويأتي تدشين المنفذ الجديد ضمن الخطط التوسعية التي أعدها المستشارون بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، حيث تقوم شياكة بتطوير وتصنيع الهدايا التذكارية خصيصا لبعض الوجهات السياحية المهمة في السلطنة وعلى سبيل المثال مجسمات وهدايا وتحف لقلعة نزوى، وغيرها من الهدايات التذكارية. ويشتمل المحل على العديد من الخدمات ومن ضمنها الطباعة على الأكواب والكؤوس والقماش والتطريز على القمصان والطباعة على الأسطح الخاصة كـ الكريستال والخزف والخشب والطوابع الشخصية، كما يقوم المنفذ الجديد لشياكة بإعداد التصميمات بناء على طلب الزبائن وطباعة بطاقات أعياد الميلاد والذكرى السنوية والمناسبات الخاصة. وكانت "شياكة" قد دشنت مؤخرا استوديو جديدا بالموالح في ولاية السيب.