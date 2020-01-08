"مزون للألبان" تطبق ممارسات جديدة لدعم الاستدامة البيئية في كافة عملياتها

مسقط - الرؤية

أعلنت مزون للألبان عن تطبيق ممارسات جديدة لدعم الاستدامة البيئية في كافة عملياتها؛ حيث ستكون إعادة التدوير وإدارة المخلفات على قائمة أولوياتها خلال العام الجاري؛ بهدف التأكد من أن جميع عملياتها وأنشطتها التجارية صديقة للبيئة؛ بما في ذلك وضع السياسات الملزمة لجميع الأقسام في هذا الصدد.

ومنذ أكتوبر 2019، عملت الشركة على إعادة تدوير كميات كبيرة من المخلفات غير الضارة عبر شركاء محليين ، شملت إعادة تدوير 25.85 طن من الأخشاب، و14.7 طن من الكرتون، و23.06 طن من البلاستيك، فيما أعادت استخدام 2,490 طن من الروث لتسميد التربة، وذلك لتعزيز وترسيخ مفهوم الاستدامة.

فضلاً عن ذلك، فإن مزون للألبان تحرص على خفض مستوى انبعاثات المحركات التي تعمل بالوقود، وخفض مستوى استهلاك الوقود من خلال وضع الضوابط التي تحكم مسارات الشاحنات وسيارات التوزيع. كما بدأت الشركة في التحول من الديزل إلى الغاز المسال كوقود للغلايات، كما تتجه إلى تطوير أسطولها من الشاحنات للتوافق مع الجوانب البيئية.

وقال يوسف بن خميس الفزاري مدير شؤون الشركة: تؤمن مزون للألبان بأهمية الاستدامة، ونحن ملتزمون بالحد من التأثيرات السلبية على البيئة من خلال تبنينا لأفضل الممارسات في كل عملياتنا، وملتزمون بتبني أفضل الممارسات التي تشمل إدارة استهلاك المياه، والحد من استهلاك البلاستيك، منطلقين من السياسات العامة للبلاد والتي تٌعلي من شأن البيئة، وكذلك قيمنا كشركة رائدة في قطاعها.

ومن ضمن المبادرات التي تطبقها مزون هذا العام: تحرص مزون للألبان على خفض مستوى استهلاك البلاستيك، عبر مبادرات إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية وعبوات المياه، وفضلاً عن ذلك، فإن الشركة تعمد إلى استخلاص غاز الميثان من المخلفات العضوية لإعادة استخدامه كوقود بديل لوحدة إنتاج الغاز الحيوي. وتُعد وحدة إنتاج الغاز الحيوي في شركة مزون، الأولى من نوعها في المنطقة التي تستخدم مخلفات الأبقار لإنتاج الغاز، حيث تنتج غاز الميثان الذي يتم توظيفه بديلا عن الديزل جزئيا لتشغيل بعض المعدات في المصنع، كما سيجري مستقبلا توظيفه في معدات أخرى في المزرعة مع زيادة كميات الأسمدة. وتحرص مزون للألبان كذلك على الحد من استهلاك المياه من خلال استخدام المياه المعالجة لأعمال التنظيف والري؛ حيث تقوم بزراعة المساحات الخالية ضمن مساحة مشروعها في ولاية السنينة عبر تلك المياه.

وتم تأسيس "مزون للألبان" في العام 2015 كشركة مساهمة مقفلة، تشترك فيها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي وغيرها من صناديق الاستثمار والمعاشات الحكومية في سلطنة عمان برأس مال إجمالي قدره 100 مليون ريال عماني. وتعمل "مزون للألبان" حالياً على بناء مصنع ألبان مجهز بأحدث التقنيات المتطورة في ولاية السنينة بمحافظة البريمي، تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى دعم السلطنة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي متميز في مجال تصنيع وتصدير المواد الغذائية.