40 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصَّصة للإصدار رقم 506 من أذون الخزانة الحكومية 40 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 8 أبريل المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني، أمس، أنَّ متوسط السعر المقبول بلغ 528ر99 لكل 100 ريال عماني، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 525ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 89269ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 90166ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 192ر2 بالمائة للفترة من السابع وحتى الثالث عشر من شهر يناير الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 942ر2 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.