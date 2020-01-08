الأربعاء, 08 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

40 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

الأربعاء 08 يناير 2020 08:41 ص بتوقيت مسقط

40 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

 

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصَّصة للإصدار رقم 506 من أذون الخزانة الحكومية 40 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 8 أبريل المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني، أمس، أنَّ متوسط السعر المقبول بلغ 528ر99 لكل 100 ريال عماني، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 525ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 89269ر1 بالمائة، ومتوسط العائد 90166ر1 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 192ر2 بالمائة للفترة من السابع وحتى الثالث عشر من شهر يناير الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 942ر2 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يونيو 2016

"المركزي": إصدار 82 مليون ريال أذون خزانة

المزيد

14 ديسمبر 2015

"المركزي العماني" يصدر أذون خزانة بـ 13 مليون ريال

المزيد

07 يونيو 2016

"المركزي": إصدار أذون خزانة بـ62 مليون ريال

المزيد

10 يونيو 2015

"المركزي" يطرح إصدار أذون خزانة بـ 60 مليون ريال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عددهم 180.. مصرع جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

دولي - أخبار

إيران تهدد بـ"حرب شاملة" في الشرق الأوسط

دولي - أخبار

إيران تقصف بعنف قاعدتين أمريكيتين بالعراق.. وترامب يرد

دولي - أخبار

الصواريخ الإيرانية تفقأ "عين الأسد".. وترفع النفط والذهب

دولي - أخبار

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة