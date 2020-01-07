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أولى حلقات "من عُمان للعالم" تناقش كتاب "عودة ماركو بولو"

"الرؤية بودكاست" أحدث إصدارات "الرؤية" في الإعلام الرقمي

الثلاثاء 07 يناير 2020 11:25 م بتوقيت مسقط

من عمان للعالم 1
Alroya Podcast

الرؤية - خاص

أطلقت جريدة الرؤية أمس خدمة "الرؤية بودكاست" لتكون أحدث إصدارت المؤسسة في فضاء الإعلام الإلكتروني، وذلك في إطار مواكبة التطور التقني ومستجدات الإعلام.

وانطلق البرنامج الأول على "الرؤية بودكاست" بعنوان "من عمان للعالم"، وهو برنامج يومي على مدار الأسبوع، بتعليق صوتي من أحمد البوسعيدي ومريم البادية، وإخراج محمد بن نصر البلوشي. و"من عمان للعالم" برنامج ثقافي يغوص في أعماق الكُتب والمُؤلفات، ويستهدف جمهور المستمعين من عشاق الثقافة والأفكار الرائدة المصفوفة بين دفتي الكتب، ويستعرض مجموعة من الكتب التي يتم نشرها في ملحق مراجعات الذي تصدره وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جريدة الرؤية. وتناولت الحلقة الأولى من البرنامج عرضا لكتاب "عودة ماركو بولو.. الحرب والاستراتيجية والمصالح الأمريكية في القرن الحادي والعشرين" للصحفي والكاتب الأمريكي ديفيد كابلان. وكابلان أحد أبرز المحللين الجيوسياسيين والاستراتيجيين الكبار في الوقت الراهن، فضلا عن كونه أحد المؤثرين في دوائر القرار السياسي. ويستلهم الكتاب عنوانه من أول وأهم مقالات كابلان، وقد شمل 17 مقالا توزعت على أبواب خمسة هي: استراتيجية، الحرب وتكاليفها، مفكرون، تأملات، إحياء ماركو بولو.

ويمكن للجمهور الاستماع إلى "الرؤية بودكاست" عبر تطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ"ساوند كلاود"، ويمكن تحميل التطبيق من خلال متجر "جوجل بلاي" للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، أو عبر متجر "أبل ستور" للهواتف الذكية العاملة بنظام آي أو إس.

استمع إلى الحلقة الأولى من برنامج "من عمان للعالم"

https://soundcloud.com/alroyapodcasts/lyqyqehsywlr

 

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