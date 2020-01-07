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العصفور يحصد ذهبية الزوجي المختلط في البطولة العربية لرواد التنس

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:39 م بتوقيت مسقط

العصفور يحصد ذهبية الزوجي المختلط في البطولة العربية لرواد التنس

مسقط - الرؤية

حقَّق نجم السلطنة لرواد التنس عبدالمجيد العصفور، مع زميلته اللاعبة المصرية مها عيد، الميدالية الذهبية في فئة الزوجي المختلط بمنافسات اليوم الثالث للبطولة العربية لرواد التنس السابعة التي تستضيفها السلطنة.

وتأهل لاعبو المنتخب الوطني لزوجي الرجال بقيادة مجيد بن عبد الله العصفور، وفي الفردي بقيادة أحمد السعيدي وزوجي المنتخب المكون من سالم أبوبكر وأحمد السعيدي وزوجي المنتخب مدني البكري مع زميله المصري محمود عبد الحميد للمباراة النهائية.

وخسر لاعب المنتخب حمود بن سنجور الزدجالي ومحمد العامري وعبدالله سالم فاضل في المربع الذهبي للفردي والزوجي، وذلك في البطولة التي انطلقت في الرابع من يناير وتختتم اليوم، تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وشهدت منافسات اليوم الرابع في المربع الذهبي ودوري الأربعة انتصارات جيدة للاعبي المنتخب الوطني، فيما خرج بعضهم من الدور الذهبي بعد مباريات قوية ومثيرة بين لاعبي المنتخبات الدول المشاركة والتي بلغ عددها 15 دولة.

وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي: في الزوجي المختلط توج عبدالمجيد العصفور مع زميلته اللاعبة المصرية مها عيد بلقب فئة الزوجي المختلط، بعد أن حققا فوزاً حاسماً على زوجي الفريق الأردني والمكون من نورة الحمود وعلي البقاع بنتيجة 2/صفر؛ حيث جاءت نتائج المجموعات 5/4 و5/3 بعد مباراة مثيرة في جميع أشواطها وشهدت المباراة حضورا جماهيريا جيدا، استمتعوا من خلالها بتفاصيل جميع الأشواط.

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