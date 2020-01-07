اليوم.. الكشف عن تفاصيل بطولة عمان للجولف

مسقط - العمانية

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة عمان المفتوحة للجولف 2020م، صباح اليوم الأربعاء، بفندق كمبينسكي مسقط، مؤتمرًا صحفيًّا للكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة من البطولة، بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز.

وتعدُّ البطولة إحدى جولات البطولة الأوروبية للجولف، كما أنها من بين البطولات الاحترافية الدولية للجولف التي تأتي ضمن روزنامة الأحداث الرياضية التي تستضيفها السلطنة، وتستقطب مشاركة محترفي الجولف من مختلف دول العالم، إضافة للجماهير المتابعة لهذه الرياضة.

وتشهد رياضة الجولف بالسلطنة تطورًا ملحوظًا من خلال النتائج المتقدمة التي حصل عليها لاعبو منتخبات السلطنة بمختلف الفئات في المشاركات الداخلية والخارجية، ومن خلال البطولات الدولية التي تستضيفها السلطنة، وتسهم بشكل مباشر في صقل مواهب لاعبي الجولف بالسلطنة.