المضيي يلاقي صور وبدية يستقبل مصيرة في دوري الدرجة الأولى

مسقط - العمانية

يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، الأسبوع الـ14، بإقامة مباراتيْن في المجموعة الرابعة يلتقي فيها المضيبي مع صور، وبدية مع مصيرة، فيما تقام في يوم السبت 6 مباريات، يلتقي خلالها في المجموعة الأولى أهلي سداب مع صلالة وبوشر مع قريات، وفي المجموعة الثانية عبري مع البشائر ونزوى مع الوسطى، وبحساب المجموعة الثالثة يلتقي المصنعة مع الشباب والخابورة مع مجيس.

ويتصدَّر المجموعة الأولى حاليًا الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه صلالة 15 نقطة، وبوشر 14 نقطة، وقريات 13 نقطة، وأهلي سداب 3 نقاط. وفي المجموعة الثانية، يتصدر سمائل برصيد 23 نقطة، ثم عبري 19 نقطة، ونزوى 15 نقطة، والوسطى 9 نقاط، والبشائر نقطتين.

وفي المجموعة الثالثة يتصدرها المصنعة برصيد 11 نقطة، يليه الشباب 10 نقاط، والخابورة 4 نقاط، ومجيس نقطتين. أما المجموعة الرابعة، فيتصدرها صور برصيد 22 نقطة، ثم بدية 19 نقطة، والمضيبي 15 نقطة، والطليعة 13 نقطة، ومصيرة 3 نقاط.