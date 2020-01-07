كلية العلوم التطبيقية تناقش أوجه التعاون مع ممثل ولاية صحار بـ"الشورى"

صحار – الرؤية

استقبل الدكتور عوض بن علي المعمري، عميد كلية العلوم التطبيقية، وبحضور الدكتور قاسم بن محمد المعمري، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، والدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية، مساعد العميد للشؤون الأكاديمية المساندة، وسعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله الرحيلية عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية صحار والفاضل سالم بن مبارك البلوشي عضو المجلس البلدي بولاية صحار، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون مع الكلية.

في بداية اللقاء رحب عميد الكلية بالضيوف، وتحدث عميد الكلية عن خطط واستراتيجية منظومة كليات العلوم التطبيقية في النهوض في النهوض بالعملية التعليمية، كما تطرق في الحديث عن الإجراءات الأكاديمية بكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بينهما من خلال إعداد بعض البحوث الأكاديمية التي تدرس بعض الظواهر المجتمعية بمشاركة الهيئة الأكاديمية والطلابية بالكلية، وأيضا كيفية اللستفادة من لجنة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية.