تدريب موظفي "التجارة والصناعة" على متطلبات المواصفة الدولية "الآيزو"

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة التجارة والصناعة برنامجا تدريبيا حول متطلبات المواصفة الدولية الآيزو (9001/2015) في فندق ستي سيزن خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير، ويهدف البرنامج إلى تأهيل فريق الجودة المكلف بتطبيق مشروع إدارة الجودة وفق المهام التي حددها القرار الوزاري رقم 214/2019.

ويشارك في البرنامج التدريبي عددٌ من موظفي المديريات والإدارات التابعة للوزارة ويشمل البرنامج تدريبات عملية على جميع بنود المواصفة الدولية الآيزو 9001/2015 إضافة إلى ترسيخ المفاهيم الأساسية لطرق التفكير القائمة على دراسة المخاطر ومنهجية العمليات.

وأشار صادق بن تقي بن عبدالله اللواتي مدير دائرة التطوير وضمان الجودة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات إلى أنَّ البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة برامج أعدت خصيصاً لتأهيل فريق الجودة على تطبيق بنود المواصفة بدءاً من تحليل الفجوات ومرورا بتنفيذ التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية وانتهاء بمراجعة الإدارة والتحسين المستمر. وأضاف أن فريقاً من المختصين بوزارة الخدمة المدنية سوف يعمل جنبًا إلى جنب مع فريق الجودة بالوزارة خلال مراحل التأهيل، حيث تسعى الوزارة إلى الارتقاء والتحسين المستمر بمستوى الخدمات والإجراءات التي تقدمها، والتوظيف الأمثل للموارد البشرية من خلال التدريب وفتح قنوات الاتصال بين جميع المستويات الوظيفية وزيادة الوعي بأهمية نظام إدارة الجودة ودور الموظف في تطبيقه وتضمين أهداف الوزارة وخططها بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من نظام إدارة الجودة بالوزارة.

ويختتم البرنامج التدريبي بجلسة حوارية يُشارك فيها عدد من المسؤولين بالوزارة لمناقشة التزامات وتوجهات الإدارة العليا فيما يتعلق بتطبيق نظام إدارة الجودة حسب ما حددته المواصفة الدولية الآيزو 9001/2015. ويأتي تنظيم الوزارة لهذه البرامج التدريبية، لإيجاد بيئة عمل جيدة للموظفين وتطوير قدراتهم وكفاءتهم.