الثلاثاء, 07 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تضمن سوقا لـ"الصغيرة والمتوسطة" ومعرضا حرفيا ومسابقات لركوب الإبل

"مصفاة الدقم" تنظم ملتقى ترفيهيا لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:29 م بتوقيت مسقط

Bazar---Social-Media---Infograph
فعاليات القرية التراثية
فعاليات ترفيهية 2
فعاليات ترفيهية

 

مسقط – الرؤية

 

نظمت "مصفاة الدقم" ملتقى ترفيهيا في ولاية الدقم بهدف تعزيز التواصل مع المُجتمع المحلي من خلال إثراء المنطقة بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تؤدي إلى زيادة الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بمحافظة الوسطى.

وتضمن برنامج الملتقى سوقاً للمُؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرضا حرفيا ومجموعة من الأنشطة والمسابقات والعروض الحية لمجموعة من الفرق الفلكلورية العُمانية، إلى جانب ركن للمأكولات وأنشطة ركوب الإبل والعديد من الفعاليات والمناشط الأخرى.

وقال الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وراعي حفل الافتتاح إن المجتمع المحلي من الأركان الأساسية الداعمة لنجاح واستدامة مشروع مصفاة الدقم والمشاريع الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ونأمل أن يُسهم الملتقى في خلق منصة سنوية جديدة للأعمال في المنطقة، وتكوين شبكات الأعمال بين رواد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التفاعل الإيجابي بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق النمو الاقتصادي للمنطقة.

وقال جاسم بن حسن العجمي، رئيس الاستدامة المؤسسية بالمشروع: يأتي تنظيم الفعالية ضمن التزام مشروع مصفاة الدقم بتنمية المجتمع المحلي، وخلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وإبراز الإرث الثقافي التي تتميز به المنطقة، والمساهمة في جهود هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إبراز الدقم ومحافظة الوسطى كوجهة جديدة للأعمال والسياحة في السلطنة. وتم تخصيص ريع الرسوم الرمزية لتذاكر الدخول للملتقى لفريق الدقم الخيري وبغرض دعم تنفيذ المشاريع والأعمال الخيرية في المنطقة.

ومن جهته، قال صالح الشرجي، ممثل الهيئة العامة للصناعات الحرفية في الملتقى: نشكر مصفاة الدقم على دورها الإيجابي في دعم ريادة الأعمال بالمنطقة وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب الصناعات الحرفية لعرض منتجاتهم وخدماتهم للجمهور. وسعدنا برؤية ملامح البهجة على زوار هذه الفعالية وخصوصا الأطفال الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع الفعاليات المتنوعة في هذا الملتقى الجميل. وسعداء بالمشاركة في هذه الفعالية التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب سكان المنطقة والمُقيمين فيها.

وساهمت عدة جهات حكومية وخاصة في إنجاح الفعالية ومنها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة الداخلية ممثلة بمكتب والي الدقم والهيئة العامة للصناعات الحرفية وصندوق تواصل وقرية النهضة بالدقم.

وتسعى مصفاة الدقم وبشكل نشط إلى تقديم سلسلة من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية وإشراك مختلف فئات المجتمع فيها. ونفذت المصفاة في الأعوام الماضية العديد من البرامج من أهمها برنامج "معرفة" الذي ركز على تطوير مهارات ريادة الأعمال للباحثين عن العمل والموظفين على حد سواء من محافظة الوسطى. كما قامت مصفاة الدقم ضمن مبادرة "النوخذة" بتطوير مهارات القيادة لطلبة المدارس والباحثين عن عمل بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار.

ودشنت المصفاة برنامج "سواعد" في سعي منها إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المؤسسة. ويعتبر برنامج سواعد التطوعي من البرامج التي تعنى بالموظفين ويهدف إلى حثهم على التطوع بجزء من وقتهم للمشاركة في تنفيذ مبادرات الاستثمار الاجتماعي التي تتبناها الشركة، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية في الولاية بشكل خاص وسائر أرجاء السلطنة.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مايو 2015

استعراض مشروع "مصفاة الدقم" أمام ممثلي المجتمع المحلي والجهات الحكومية والخاصة بالولاية

المزيد

09 نوفمبر 2016

اتفاقية تفاهم لتعزيز الاستثمارات في مصفاة الدقم بطاقة إنتاجية 230 ألف برميل يوميا

المزيد

17 ديسمبر 2016

مصفاة الدقم تنظم أمسيّة شعرية

المزيد

27 يونيو 2016

بنك مسقط ينظم مجموعة من الفعاليات لتعزيز التواصل مع المجتمع ضمن برنامج "رمضان الخير"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

تسجيل أكثر من 201 ألف عماني في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أكتوبر

الاقتصاد - محلي

"الشورى" يقر خطط عمل لجانه الدائمة لدور الانعقاد السنوي الحالي

عمان - الدولة والشورى

شاهد.. شرطة لندن تنشر فيديو للمشتبهين بقتل الطالب العماني

منوعات - من هنا وهناك

بن علوي يزور طهران.. ويؤكد سعي أمريكا لتهدئة التوتر الإقليمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة مع نهاية الأسبوع

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة