"مصفاة الدقم" تنظم ملتقى ترفيهيا لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي

مسقط – الرؤية

نظمت "مصفاة الدقم" ملتقى ترفيهيا في ولاية الدقم بهدف تعزيز التواصل مع المُجتمع المحلي من خلال إثراء المنطقة بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تؤدي إلى زيادة الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بمحافظة الوسطى.

وتضمن برنامج الملتقى سوقاً للمُؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرضا حرفيا ومجموعة من الأنشطة والمسابقات والعروض الحية لمجموعة من الفرق الفلكلورية العُمانية، إلى جانب ركن للمأكولات وأنشطة ركوب الإبل والعديد من الفعاليات والمناشط الأخرى.

وقال الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وراعي حفل الافتتاح إن المجتمع المحلي من الأركان الأساسية الداعمة لنجاح واستدامة مشروع مصفاة الدقم والمشاريع الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ونأمل أن يُسهم الملتقى في خلق منصة سنوية جديدة للأعمال في المنطقة، وتكوين شبكات الأعمال بين رواد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التفاعل الإيجابي بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق النمو الاقتصادي للمنطقة.

وقال جاسم بن حسن العجمي، رئيس الاستدامة المؤسسية بالمشروع: يأتي تنظيم الفعالية ضمن التزام مشروع مصفاة الدقم بتنمية المجتمع المحلي، وخلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وإبراز الإرث الثقافي التي تتميز به المنطقة، والمساهمة في جهود هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إبراز الدقم ومحافظة الوسطى كوجهة جديدة للأعمال والسياحة في السلطنة. وتم تخصيص ريع الرسوم الرمزية لتذاكر الدخول للملتقى لفريق الدقم الخيري وبغرض دعم تنفيذ المشاريع والأعمال الخيرية في المنطقة.

ومن جهته، قال صالح الشرجي، ممثل الهيئة العامة للصناعات الحرفية في الملتقى: نشكر مصفاة الدقم على دورها الإيجابي في دعم ريادة الأعمال بالمنطقة وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب الصناعات الحرفية لعرض منتجاتهم وخدماتهم للجمهور. وسعدنا برؤية ملامح البهجة على زوار هذه الفعالية وخصوصا الأطفال الذين تفاعلوا بشكل إيجابي مع الفعاليات المتنوعة في هذا الملتقى الجميل. وسعداء بالمشاركة في هذه الفعالية التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب سكان المنطقة والمُقيمين فيها.

وساهمت عدة جهات حكومية وخاصة في إنجاح الفعالية ومنها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ووزارة الداخلية ممثلة بمكتب والي الدقم والهيئة العامة للصناعات الحرفية وصندوق تواصل وقرية النهضة بالدقم.

وتسعى مصفاة الدقم وبشكل نشط إلى تقديم سلسلة من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية وإشراك مختلف فئات المجتمع فيها. ونفذت المصفاة في الأعوام الماضية العديد من البرامج من أهمها برنامج "معرفة" الذي ركز على تطوير مهارات ريادة الأعمال للباحثين عن العمل والموظفين على حد سواء من محافظة الوسطى. كما قامت مصفاة الدقم ضمن مبادرة "النوخذة" بتطوير مهارات القيادة لطلبة المدارس والباحثين عن عمل بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار.

ودشنت المصفاة برنامج "سواعد" في سعي منها إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المؤسسة. ويعتبر برنامج سواعد التطوعي من البرامج التي تعنى بالموظفين ويهدف إلى حثهم على التطوع بجزء من وقتهم للمشاركة في تنفيذ مبادرات الاستثمار الاجتماعي التي تتبناها الشركة، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية في الولاية بشكل خاص وسائر أرجاء السلطنة.