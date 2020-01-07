الثلاثاء, 07 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة الفساد بالمغرب

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:26 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة الفساد بالمغرب

 

 مسقط – الرؤية

 تشارك السلطنة مُمثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة الثالثة لمُؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال يومي 7 و8 يناير بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومُحاربتها بالمملكة المغربية.

ويُشارك في الدورة رؤساء وممثلون عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلاً عن خبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ويمثل الجهاز في المؤتمر المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية، والمراجع أول فيصل بن حمود الحسني.

ويناقش المؤتمر تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر في دورته الثانية والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في العام 2017م، إلى جانب الاطلاع على تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأثر الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من الفساد والجوانب الرئيسية التي يجب أن تتضمنها هذه الاستراتيجيات، واستعراض مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء للمصادقة عليها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أكتوبر 2018

السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة الفساد واجتماع تحالف متعقبي الفساد الدولي بالدنمارك

المزيد

06 نوفمبر 2017

السلطنة تشارك في مؤتمر اتفاقية مكافحة الفساد بالنمسا

المزيد

05 ديسمبر 2017

السلطنة تشارك في مؤتمر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بمصر

المزيد

17 ديسمبر 2019

السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأبوظبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أخدود منخفض جوي على شمال السلطنة اعتبارًا من الغد وحتى الأحد

المحليات - أخبار

تسجيل أكثر من 201 ألف عماني في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أكتوبر

الاقتصاد - محلي

"الشورى" يقر خطط عمل لجانه الدائمة لدور الانعقاد السنوي الحالي

عمان - الدولة والشورى

شاهد.. شرطة لندن تنشر فيديو للمشتبهين بقتل الطالب العماني

منوعات - من هنا وهناك

بن علوي يزور طهران.. ويؤكد سعي أمريكا لتهدئة التوتر الإقليمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة مع نهاية الأسبوع

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة