السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة الفساد بالمغرب

مسقط – الرؤية

تشارك السلطنة مُمثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدورة الثالثة لمُؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال يومي 7 و8 يناير بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومُحاربتها بالمملكة المغربية.

ويُشارك في الدورة رؤساء وممثلون عن سلطات وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، فضلاً عن خبراء وباحثين مختصين في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ويمثل الجهاز في المؤتمر المستشار محمد بن خميس الحجري مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية، والمراجع أول فيصل بن حمود الحسني.

ويناقش المؤتمر تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر في دورته الثانية والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في العام 2017م، إلى جانب الاطلاع على تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأثر الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من الفساد والجوانب الرئيسية التي يجب أن تتضمنها هذه الاستراتيجيات، واستعراض مجموعة من القرارات المقترحة من الدول الأعضاء للمصادقة عليها.