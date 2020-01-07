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لاحتمالية تسرب الوقود أو الزيت

حملة لاستدعاء 40 من رافعات تويوتا الشوكية

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:25 م بتوقيت مسقط

حملة لاستدعاء 40 من رافعات تويوتا الشوكية

 

مسقط – الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع مجموعة سعود بهوان للسيارات حملة لاستدعاء 40 من رافعات تويوتا الشوكية من نوع (8FG/D35-80N)  طرازات 2014-2017 والتي تم إنتاجها خلال الفترة من 8 نوفمبر 2014 إلى 28 يونيو 2017، اعتمادا على أرقام الشاصي من (10125) إلى(12463).

ويأتي الاستدعاء بسبب إمكانية حدوث تشقق في الجزء الملحوم من خزان الوقود وخزان الزيت الهيدروليكي داخل الهيكل الجانبي، وهناك احتمال لاستمرار التشققات مما يؤدي إلى تسرب الوقود أو الزيت الهيدروليكي إذا تم استخدام الرافعة كما هي، وعليه ستقوم الشركة بإجراء لحام إضافي بالخزانين في المركبات ذات الصلة.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

 

 

 

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