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تشمل "الخدمة المدنية" وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي

تسجيل أكثر من 201 ألف عماني في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أكتوبر

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:22 م بتوقيت مسقط

تسجيل أكثر من 201 ألف عماني في صناديق تقاعد القطاع العام بنهاية أكتوبر

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام والتي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي حتى نهاية أكتوبر 2019م نحو 201 ألف و826 عمانيا. وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنّ عدد الذكور العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 118 ألفا و955 فيما بلغ عدد الإناث 82 ألفا و871.

وفيما يخص فئات الأجر الخاضع للاشتراك ومقارنة بأكتوبر 2019م انخفض العدد في الفئة التي تتقاضى أجرا خاضعًا للاشتراك ما بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني (والتي تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام) بنسبة 0.1% ليبلغ العدد فيها 59 ألفًا و873 مواطنا (35 ألفًا و434 ذكرا و24 ألفا و439 أنثى). كما بلغ العدد في فئة من يتقاضون أجرا بين 700 وأقل من 800 ريال عماني 35 ألفا و763 مواطنا (14 ألفا و898 ذكرا و20 ألفا و865 إناث).

وانخفض العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال عماني بنسبة 0.1% حيث بلغ عددهم 31 ألفا و758 مواطنا (14 ألفا و190 ذكرا و17 ألفا و568أنثى). أما فئة الأجور بين 325 وأقل من 400 ريال عماني فقد بلغ عددهم 20 ألفا و146 مواطنا (18 ألفا و387 ذكرا وألف و759 أنثى).

وانخفض عدد من يتقاضون أجرا بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني بـ0.2% ليصل عددهم إلى 16 ألفا و628 مواطنا (12 ألفا و629 ذكرا و3 آلاف و999 أنثى). وفي فئة بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني بلغ العدد 20 ألفا و356 مواطنا (11 ألفا و620 ذكرا و8 آلاف و736 أنثى) بنسبة ارتفاع بلغت 0.4%. كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني 7 آلاف و359 مواطنا (الذكور منهم 3 آلاف و644 والإناث 3 آلاف و715) بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

وارتفع العدد في الفئة بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني بنسبة 1.3 % ليبلغ العدد 5 آلاف و23 مواطنا (4 آلاف و398 ذكرا و625 أنثى). وانخفضت نسبة من يتقاضون أجورًا من 2000 ريال عماني وأكثر بـ 0.1% حيث بلغ عددهم 4 آلاف و920 مواطنا (3 آلاف و755 ذكرا وألف و165 أنثى).

وبحسب فئات السن للمسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عاما حيث بلغ عددهم 53 ألفا و478 تلتها الفئة بين 30 و34 عاما حيث بلغ العدد 47 ألفا و240 مواطنًا ثم الفئة بين 40 و44 عامًا حيث بلغ العدد 38 ألفا و147 مواطنا والفئة بين 25 و29 عاما حيث بلغ العدد 20 ألفا و449 مواطنا.

وبلغ العدد في الفئة بين 45 و49 عاما 20 ألفا و213 مواطنا وفي الفئة بين 50 و54 عاما 11 ألفا و279 مواطنا. وفي الفئة من 55 إلى 59 عاما 7 آلاف و326 مواطنا وفي الفئة من 20 إلى 24 عاما 3 آلاف و43 مواطنا. وبلغ العدد في الفئة من 60 إلى 64 عاما 477 مواطنا وفي الفئة 65 عاما فأكثر 155 مواطنا وفي الفئة من 15 إلى 19 عاما 19 مواطنا.

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