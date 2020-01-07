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شرطة عمان السلطانية توجه تنبيها للمواطنين والمقيمين

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:09 م بتوقيت مسقط

شرطة عمان السلطانية توجه تنبيها للمواطنين والمقيمين

 

مسقط - الرؤية

رصدت شرطة عمان السلطانية متمثلة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية عدد من حالات الاحتيال الإلكتروني التي تعرض لها العديد من الأشخاص وذلك عبر عمليات التداول الإلكتروني الوهمي بواسطة أشخاص من خارج السلطنة.

وتدعو شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى أهمية التحقق من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معهم و موثوقية المواقع الإلكترونية التي يتواصلون من خلالها في العمليات التجارية الإلكترونية سواء مع الأفراد أو المؤسسات أو عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية .

كما تحذر من التجاوب مع الأشخاص الوهميين اللذين يقومون بالتواصل بطرق غير قانونية مستخدمين مواقع التواصل الإجتماعي أو الاتصال من خارج السلطنة، وتشير إلى أهمية استخدام القنوات الصحيحة في العمليات التجارية والتحقق من سلامة الإجراءات وصحة هذه المواقع.

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