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"بلدية السيب" تناقش رصف وإنارة وتجميل عدد من المرافق العامة

الثلاثاء 07 يناير 2020 07:04 م بتوقيت مسقط

"بلدية السيب" تناقش رصف وإنارة وتجميل عدد من المرافق العامة

 

السيب- العمانية

 

 عقدت لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب، أمس الثلاثاء، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي، والي السيب رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وطرح فكرة إعادة تخطيط المباني القريبة من سوق السيب المركزي، وتغيير مسميات استعمالها، وموافقة أمانة المجلس البلدي بمحافظة مسقط على المقترح المقدم من اللجنة حول الأسماء الجديدة للأحياء السكنية بالولاية إضافة إلى حصر احتياجات الأحياء السكنية والتجارية بالولاية من المشاريع الخدمية والتنموية كرصف الطرق، والإنارة وتجميل المرافق العامة لتنفيذها خلال خطة العمل لبلدية مسقط خلال هذا العام.

 

وتضمن الاجتماع الاستماع إلى تقرير من ممثل شركة "بيئة" حول مهام الشركة، وسير عملها فيما يتعلق بنقل النفايات من الأحياء السكنية والتجارية بالولاية إضافة إلى مناقشة عدد من الطلبات حول تنفيذ مجموعة من الخدمات التنموية والتجميلية بالولاية.

 

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