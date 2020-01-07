"الصحة" تنظم حلقة عمل عن العلاج الطبيعي بمشاركة 40 أخصائيا

مسقط – الرؤية

عقدت دائرة دعم خدمات الرعایة الصحیة الأولیة في المدیریة العامة للرعایة الصحیة الأولیة، بوزارة الصحة، أمس الثلاثاء، بكلية عمان للعلوم الصحية حلقة العمل الوطنیة السابعة لأخصائيي العلاج الطبیعي للعاملین في برنامج الرعایة الصحیة الأولیة للمسنین والمجتمع بعنوان: التفكیرالسریري في تقییم وعلاج الفقرات القطنیة والحوض ومفصل الورك .

واشتملت الحلقة على جانبين نظري وعملي؛ وشهدت مشاركة حوالي 40 مشاركًا من أخصائيي العلاج الطبیعي في الرعایة الصحیة الأولیة تم تدریبهم وتزویدھم بالمزید من المھارات في المنطق النظري والمھارات الیدویة المطلوبة لھذه الفئة من المرضى.

ويعد العلاج الطبیعي من الخدمات المتوفرة في مؤسسات الرعایة الصحیة الأولیة في جمیع المحافظات، ويسعى القائمون عليها إلى تطويرها باستمرار من خلال حلقات العمل والملتقيات التخصصية التي ترقى بمهارات وخبرات أخصائيي العلاج الطبیعي .