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انطلاق امتحانات دبلوم التعليم العام بالوسطى بحضور 546 طالبا وطالبة

الثلاثاء 07 يناير 2020 06:59 م بتوقيت مسقط

انطلاق امتحانات دبلوم التعليم العام بالوسطى بحضور 546 طالبا وطالبة

 

هيماء - محفوظ الشيباني

انطلقتْ، أمس الثلاثاء، امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020م، بمراكز تعليمية الوسطى؛ حيث تقدَّم 546 طالبا وطالبة لأداء امتحانات دبلوم التعليم العام؛ منهم: 452 نظاميا و94 تعليم كبار مُوزَّعين على ثمانية عشر مركزًا، موزعة على ولايات محافظة الوسطى (هيماء، محوت، الدقم، الجازر).

ويؤدِّي الطلاب امتحان مادة الرياضيات -بشقيها التطبيقية والبحتة- وينهي الطلاب امتحاناتهم التي تستمر حتى الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020م في مادة اللغة الإنجليزية.

من جانبه، قال الدكتور سالم بن سعيد المعشني مدير عام المديرية العامة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى رئيس اللجنة المحلية: قمنا بعقد لقاء مع رؤساء المراكز برئاستنا، وحضور أعضاء اللجنة المحلية لمناقشة كافة الاستعدادات والمستجدات والضوابط واللوائح التي تنظم سير الامتحانات. وأضاف: تم تجهيز المراكز لإستقبال طلاب دبلوم التعليم العام بالمحافظة؛ حيث تم إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة من تهيئة المراكز والقاعات الامتحانية، وتوفير كافة المستلزمات والتجهيزات لخلق أجواء مريحة يسودها الهدوء والظروف الملائمة في سير العملية الامتحانية.

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