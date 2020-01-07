"الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الأطباء والصيادلة

مسقط - الرؤية

رعى معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، احتفال تخريج 110 خريجين من طلاب الدفعة الثانية عشرة من الأطباء، و46 صيدلانياً من الدفعة الثالثة عشرة؛ وذلك بالتزامن مع دخول السلطنة العام الخمسين من العهد الزاهر خلف القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وشهد الحفل توزيع الشهادات بحضور الشيخ سالم بن سعيد بن حمد آل فنة العريمي رئيس مجلس إدارة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور بي محمد علي رئيس المجلس التنفيذي للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وأعضاء مجلس الإدارة: خلود بنت محمد بن راشد آل فنة العريمي، وبدور بنت محمد بن راشد آل فنة العريمي، وفدوى بنت سالم بن سعيد آل فنة العريمي، ومحيي الدين محمد علي.

واستضاف الاحتفال كلًّا من: الدكتور آلي كارشيناس نائب الرئيس المشارك للبحوث السريرية والعمليات والتقدم المؤسسي بجامعة ويست فرجينيا، والدكتور ويليام بيتروس عميد كلية الصيدلة، ممثلين عن جامعة ويست فرجينيا التي ترتبط معها الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا أكاديميًّا، والأستاذ الدكتور سايمون جونز رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور سالم بن خميس بن علي العريمي نائب رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وعمداء كليات الجامعة الوطنية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وآيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الأستاذ الدكتور سايمون ريتشارد جونز رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، ثم كلمة ضافية تكرم بإلقائها معالي الدكتورأحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، مهنئاً الخريجين الشباب.

وقال معاليه في كلمته: يسعدني ويشرفي أن أشارك في احتفال التخرّج لهذا العام بكليتي الطب والصيدلة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا؛ فهذا هو حفل التخريج الثاني للجامعة الوطنية، فقد تخرج في كلية الطب والعلوم الصحية 897 من الأطباء حملة مؤهل دكتور في الطب (MD)، و633 من الصيادلة من حملة بكالوريوس الصيدلة. وأضاف السعيدي: هذا إنجاز يعكس الإسهام الهائل للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في بناء الأمة، ونحن في وزارة الصحة سعداء للغاية بجودة خريجي الطب والصيدلة من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

وتابع معالي وزير الصحة: لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتهنئة الخالصة لجميع الخريجين، وعائلاتهم على ما حققوه من إنجازات مقدّرة، كما نعرب عن خالص تقديرنا لجميع موظفي الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، على جهودهم الدؤوبة والمخلصة تجاه ضمان حصول الطلاب على أعلى مستويات الجودة في التعليم.

وألقى الدكتور ألي كارشيناس كلمة؛ عبَّر فيها عن عاطر التهاني للطلاب الخريجين، وأكد على قيمة وأهمية الوقاية والرعاية الصحية مقابل رعاية المرضى في حياتهم المهنية كأطباء وممارسين للرعاية الصحية. بعدها، كرم راعي الحفل الخريجين الحاصلين على مرتبة الشرف بامتياز في الطب والصيدلة. وقدم الخريجون خطابًا أظهروا من خلاله خبراتهم، وأعربوا عن شعورهم العميق بالامتنان لكل الذين ساندوهم خلال مسيرتهم.

من جانبه، أعرب الدكتورمحمد الشافعي عميد كلية الطب والعلوم الصحية، عن بالغ الشكر والتقدير لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله وأبقاه- على قيادته الحكيمة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يمده بالمزيد من الآلاء والعمر المديد وموفور الصحة والعافية.

وتقدم الشافعي بصادق التهاني لإدارة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والطلاب الخريجين وأولياء أمورهم. كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة على الدعم المتواصل والإرشادات القيّمة.