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ندوة عن السلامة المرورية بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة

الثلاثاء 07 يناير 2020 06:56 م بتوقيت مسقط

ندوة عن السلامة المرورية بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة

صحم - العمانية

أقيمتْ، أمس الثلاثاء، في ولاية صحم، ندوة السلامة المرورية، ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي تقوم بها لجنة السلامة المرورية بالولاية.

ورعى الندوة سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، بحضور سعادة الشيخ عوض بن عبدالله المنذري والي صحم.

واشتملت الندوة على تقديم أربعة محاور في المجالات القانونية والاقتصادية والصحية والمجتمعية، كما أشارت الندوة إلى أبرز الأسباب التي تؤدي لوقوع الحوادث المرورية، وكذلك إقامة معرض مروري بمشاركة بعض المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الارتباط بالصحة والسلامة المرورية.

وألقى سعادة الشيخ عوض بن عبدالله المنذري والي صحم، كلمة؛ قال فيها: إنَّ لجنة السلامة المرورية بولاية صحم تعمل بجهود متعددة لتحقيق السلامة المرورية في الولاية، لا سيما التوعية والتثقيف بضرورة اتباع الانظمة التي تحد من وقوع الحوادث، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن هذه الجهود التي تسعى لخفض نسبة الحوادث خلال العام الجاري.

وأضاف المنذري أن لجنة السلامة المرورية بالولاية تحظى بالتعاون من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والاهلية؛ بما بشكل تكاملا في هذه الجهود، وبما يلتقي في  مسار واحد هدفه تحقيق السلامة للجميع.

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