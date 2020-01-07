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تحت شعار "بادر خطط نفذ"

تدشين المبادرات الإلكترونية للتخلص من "الملفات الورقية"

الثلاثاء 07 يناير 2020 06:50 م بتوقيت مسقط

تدشين المبادرات الإلكترونية للتخلص من "الملفات الورقية"

 

مسقط - الرؤية

دشّنت الدكتورة فاطمة بنت أحمد بن فرج الغسانية مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية بحضور عدد من التربويين، بمنتجع بلاد بوينت بعوقد، المبادرة الإلكترونية للفاضلة منال عبيد أخصائية قواعد البيانات بمدرسة الخريف للتعليم الأساسي (1-4).

 وبدأ الحفل بتقديم عرض مرئي عن صاحب الجلالة قدمتها الطالبة شيخة بنت سالم محمد الغريبي من مدرسة الخريف للتعليم الأساسي 1-4 تخلل حفل التدشين عرض مرئي عن خطوات إنشاء الدليل.

بعد ذلك عرضت الفاضلة منال بنت علي رجب عبيد أخصائية قواعد البيانات بمدرسة الخريف للتعليم الأساسي مبادرتها الإلكترونية والتي تهدف الى مواكبة العصر التكنولوجي والسعي إلى ابتكار أفكار ومبادرات إلكترونية تساعد على تنظيم العملية التعليمية التربوية بطرق مبتكرة لحل المشكلات وتسهيلاً للعمل والإنجاز بوقت أسرع وقياسي.

ويهدف مشروع الملف الإلكتروني لتحويل كافة ملفات الطلبة الورقية بمدرسة الخريف للتعليم الأساسي (4-1) إلى ملفات إلكترونية والتخلص من المستندات الورقية والالتزام بملفات خاصة لكل مرحلة للاحتفاظ بالاستمارة المعدة لذلك وتنظيم بيانات الطالب في حالة النقل إلى مدرسة أخرى أو خارج السلطنة، وتوفير الوقت والجهد المبذول على إعداد ملفات الطلبة التي قد تصل إلى 1000 ملف في المدرسة الواحدة. ومواكبة متطلبات العصر الحديث ومع توجهات حكومتنا الرشيدة في نشر الحكومة الإلكترونية.

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