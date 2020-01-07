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لجنة "المبادرات التربوية" تبدأ تقييم المشاريع العلمية بتعليمية ظفار

الثلاثاء 07 يناير 2020 06:50 م بتوقيت مسقط

لجنة "المبادرات التربوية" تبدأ تقييم المشاريع العلمية بتعليمية ظفار

 

مسقط - الرؤية

باشرت لجان الفرز للمبادرات التربوية للمعلمين، بتعليمية ظفار، أعمالها، وذلك لاختيار الفئات المكرمة على مستوى الوزارة، والمحافظة، وفق الأسس والضوابط المعمول بها واختيار المكرمين من المعلمين بناء على الإجادة والابتكار والمبادرة في المحور الذي يتنافس عليه.

وشملت أعمال اللجنة تقييم محور الرعاية الطلابية والمشاريع العلمية والتقنية، وتطوير الأداء اللغوي، ومجتمعات التعلم المهنية، وذلك لاختيار الفئات المكرمة على مستوى الوزارة، والمحافظة.

وحول المبادرات تقول الدكتورة فاطمة بنت أحمد فرج الغسانية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية رئيسة لجنة الفرز ومحور مجتمعات التعلم المهنية للمبادرات التربوية بمحافظة ظفار، إنّ عدد المبادرات المتقدمة في أربعة محاور بلغ عددها 34 مبادرة.

وأضافت الغسانية أنّ المحافظة تولي، اهتماماً بتشجيع المعلمين على المشاركة، وذلك عن طريق تحفيزهم من خلال اللجان المدرسية.

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