مذكرة تفاهم بين بنك مسقط و"تصميم العقارية" لتقديم تسهيلات تمويلية

مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط وشركة تصميم للخدمات العقارية، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتوفير مزايا برنامج "بيتنا" للتمويل السكني لراغبي التملك وشراء الوحدات السكنية من العُمانيين ومواطني دول الخليج في مشروع "هابيتات". ووقع مذكرة التفاهم كل من زكريا بن سعيد الشنفري، المدير الإداري بشركة تصميم للخدمات العقارية، وعبد الله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسستين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية بنك مسقط لتقديم خدمات وتسهيلات مصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز العلاقات التجارية مع المُطورين العقاريين.

ويُمكن لجميع الزبائن من العمانيين ومواطني دول الخليج الراغبين في شراء وحدات عقارية في مشروع "هابيتات" الاستفادة من منتج" بيتنا" للتمويل السكني حيث يمكنهم سداد دفعة مقدمة بنسبة 20% فقط وسيجري تقديم التمويل الباقي من بنك مسقط بنسبة 80%، ويتوفر عرض بيتنا بنسبة فائدة مخفضة ولفترة أقصاها 25 سنة. ويمكن للزبائن التقدم بطلب الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف ريال عماني في أي فرع من فروع بنك مسقط أو مركز بيتنا.

وقال زكريا بن سعيد الشنفري، المدير الإداري بشركة تصميم للخدمات العقارية: سيتيح ذلك التعاون المثمر مع بنك مسقط الفرصة أمام المزيد من العائلات والمستثمرين والمقيمين لتملك العقارات التي يختارونها في مشروع "هابيتات"، مشيرًا إلى أنَّ المشروع يقع في منطقة الخوير بالقرب من مدينة السلطان قابوس، وهي منطقة مركز تجاري ووجهة متميزة للسكن والتسوق والتدريب وقضاء أوقات مُمتعة في الخارج بكل سهولة. وتمَّ تصميم مشروع "هابيتات" من قبل شركة ماندريسي العقارية ويمتد على مساحة تزيد عن 75000 متر مربع وسيوفر أكثر من 200 وحدة عقارية متنوعة من بينها سكنية ومكاتب ووحدات بيع بالتجزئة مع مطعم مفتوح على السطح ليشكل بذلك تصميما فريدا.

ومن جانبه قال عبدالله بن تمان المعشني، نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون مع شركة تصميم للخدمات العقارية لتقديم التسهيلات المصرفية وخاصة المتعلقة بمجال التمويل وذلك بهدف مساعدة الراغبين في التملك والاستثمار العقاري في المشروع الجديد "هابيتات" بالخوير، والذي يعد من المشاريع العقارية الفريدة حيث يتميز بمواصفات وموقع رائع يستقطب العديد من الزبائن بحيث يسمح بالتملك للعُمانيين ومواطني دول الخليج. وأضاف أن القطاع العقاري يشهد نمواً وحركة نشطة وإقبالاً واسعًا من الجمهور لتحقيق حلم امتلاك منزل الأحلام أو الاستثمار في المجال العقاري، مؤكداً أن بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في مجال التمويل العقاري وتقديم التسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الزبائن.