تتويج "تيودور بلاك باي بي 01" بجائزة "التحدي"

مسقط – الرؤية

تألقت ساعة تيودور بلاك باي بي 01 بفوزها بجائزة "التحدي" في السباق الكبير لصناعة الساعات بجنيف. وفازت تيودور بجائزة "ريفايفل" عن موديل بلاك باي الشهير، وتشارك تيودور في الحدث الذي يُعد الأكثر انتظارا وترقبا في جدول صناعة الساعات منذ عام 2013.

وكانت تيودور قد فازت أيضًا بجائزة "سبورت واتش" في عام 2015 عن موديل بيلاجوس، ساعة الغطاس التقنية التي تصنعها الشركة، كما فازت بجائزة بوتيت إيغوي "Petite Aiguille" في عامي 2016 و2017 على التوالي عن الموديلين الأكثر شعبية "بلاك باي برونز" و"بلاك باي كرونو".

وتعد جائزة "التحدي" لهذا العام، التي فازت بها ساعة بلاك باي بي 01، هي الجائزة الخامسة التي تفوز بها تيودور خلال سبع سنوات من المُشاركة في فعاليات "التحدي" التي تنظمها مؤسسة الجائزة الكبرى لصناعة الساعات في جنيف.

وشهد خط بلاك باي الأيقوني الشهير في هذا العام تطورا مبتكرا مع إضافة الموديل Black Bay P01، وهي ساعة تعتمد على نموذج مبدأي غير معلن تمَّ تطويره من قبل العلامة التجارية السويسرية في أواخر الستينيات من القرن الماضي وتم عرضه على البحرية الأمريكية. غير أن المشروع، الذي أطلق عليه اسم "كوماندو"، لم ير النور، وبدلاً من ذلك، اعتمدت البحرية الأمريكية ساعة الغواص تيودور العادية، موديل رقم 7016 الذي حل محل الموديل رقم 7928 في كتالوج تيودور.