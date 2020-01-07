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"ميتسوبيشي موتورز" ترعى تحدي "يورب كار" للجولف

الثلاثاء 07 يناير 2020 06:38 م بتوقيت مسقط

"ميتسوبيشي موتورز" ترعى تحدي "يورب كار" للجولف

 

مسقط – الرؤية

 

شهدت النسخة السابعة لبطولة يورب كار المفتوحة للجولف التي احتضنها ملعب الموج للجولف مؤخرًا منافسة قوية بين١٣٠ لاعب جولف للحصول على لقب البطولة لهذا العام.

وفاز تينزن تسارونج من المجموعة (أ) بينما فاز بريت ميريل من المجموعة (ب) من فئة الرجال، وحصلت لين كاسي على لقب الفوز في فئة النساء. وحصل فريق نادي رأس الحمراء للجولف على لقب بطولة يورب كار لعام ٢٠١٩. وأقيم حفل توزيع الجوائز في يوم البطولة تحت شرف ماركوس بيرنهاردت؛ مدير عام يوربكار الدولية وريشي كيمجي؛ مدير عام شركة مشاريع آشا ش م م.

وقال مانوج راندي؛ المدير العام للشركة العامة للسيارات: باتت عُمان من أبرز الوجهات التي تحتضن بطولات الغولف، كما أثبتت المهارات التي أبداها الفائزين في البطولة على تزايد أعداد الموهوبين في البلاد.

ويشرفنا أن تكون ميتسوبيشي موتورز جزءًا من هذه البطولة المرموقة. وباعتبار أن طرازات ميتسوبيشي مصمَّمة لمحبي الرياضة، نحرص أن نبدي كامل دعمنا لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تجري في السلطنة إذ نسعى أن تكون مركبات ميتسوبيشي الاختيار الأول لمحبي المغامرات والرياضة.

وكانت البطولة من تنظيم يوربكار عُمان بالتعاون مع ساعات مستال وميتسوبيشي موتورز والشركة الأهلية للتأمين، إلى جانب شركة ترافليكس ونقطة السفريات وفندق كمبنسكي ومركز أمريكان إكسبريس والسيب الفنية (ساركو) وسلسة متاجر سميث وأفريكان آند إيسترن وبدعم من سي عُمان وممتاز محل ومطعم وود لاند.

 

 

 

 

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