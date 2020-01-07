"HUAWEI nova 5T" يجذب هواة التصوير بخمس كاميرات ذكية

مسقط – الرؤية

يتألق هاتف HUAWEI nova 5T الذكي في مختلف الأدوار ليكون الشريك المحترف والأنيق الذي يُعتمد عليه في جميع المواقف، ويمكن لمحبي هواوي شراء الهاتف الجديد بسعر149.9 ريال عُماني في متجر هواوي بستي سنتر مسقط.

وإذا نظرنا إلى احتياجات المستخدمين، فهي في تغيير مستمر حسب المناسبات المختلفة والتي تتطلب سلوكيات ومهارات مختلفة، لذا، فهناك خمسة أسباب لاختيار هاتف HUAWEI nova 5T. ومنها أن هاتف HUAWEI nova 5T يتميز بخمس كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدل كاميرا أو اثنتين ليجعل عملية التقاط الصور بنجاح لا تزيد عن توجيه الكاميرا إلى الهدف والضغط على زر التقاط الصورة. وتتضمن الكاميرا الرباعية الخلفية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الجهاز عدسة رئيسة ذات وضوح عالٍ بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة لالتقاط الصور عن قرب بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مؤثرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وبذلك يمكن للمستخدم التقاط صور مُذهلة في جميع الظروف والأحوال.

ويشعر المستخدم براحة بالغة حينما يعلم بأن الذكاء الاصطناعي القوي في الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T يمد له يد المُساعدة في جميع الحالات ويغنيه عن التجربة والتخمين أمام مشهد جميل يرغب في التقاط صورة له، فهو يضبط الإعدادات المناسبة للكاميرا كي تناسب ظروف المشهد.

ويلتقط الهاتف الذكي HUAWEI nova 5Tصور السيلفي بجودة مذهلة وسهولة فائقة غير مسبوقة، وبفضل الكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجابكسل وقدرة التجميل المحسنة التي تجعل ملامح الوجه تبدو أجمل، سيتمكن المستخدم من التقاط صور سيلفي مذهلة بسهولة فائقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويقدم الهاتف محرر الفيديو (AI Movie Editor) وألوان البورتريه (AI Portrait Color) المدعمين بالذكاء الاصطناعي، أضافة إلى وظيفة Spotlight Reel والتي بضغطة زر يمكن إنتاج مقاطع فيديو جاهزة للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتمد الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T على بطارية قوية بقدرة 3750 مللي أمبير تعيش طويلًا قبل أن تنفد، وفبفضل شاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 22 واط، سيتمكن المستخدم من إعادة شحنها إلى 50% من طاقتها خلال 30 دقيقة.

ويوفر هاتف HUAWEI nova 5T شاشة عرض كاملة ذات ثقب HUAWEI Punch FullView Display بمقاس 6.26 بوصة وتقدم دقة الوضوح الكامل FHD+ بقيمة 2340 x 1090 وبنسبة باعية تساوي 19.5:9 ليحظى المستخدم بتجربة مشاهدة رائعة. ولمتعة الأذن، فسيجد المستخدم في الهاتف تقنية (Huawei Histen 6.0)، وهي تقنية الصوت المحيط ثلاثي الأبعاد للسماعات من تكنولوجيا الجيل الثالث لهواوي، والتي تدعم مسار 9.1 وتقدم تجربة صوتية مُعززة ترتقي بتجربة مشاهدة الأفلام إلى مستوى جديد تماماً.