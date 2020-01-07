الاحتفال بافتتاح "هيلتون ذا بيرل ريزيدنس" في الدوحة

مسقط – الرؤية

احتفلت العاصمة القطرية الدوحة بالافتتاح الرسمي لأكبر فنادق سلسلة الضيافة العالمية هيلتون في قطر "فندق هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس" الوجهة العصرية المرتقبة والتي تعود ملكيتها إلى شركة قطر الأولى للتطوير العقاري الكويتية.

وأشاد فهد خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة قطر الأولى، بفندق "هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس" كونه نقطة محورية في مسيرة الشركة وقال: يشكل الفندق الجديد أول مشاريع الضيافة الخاصة بالشركة، ويأتي بمثابة تأكيد على ثقتنا بالسوق القطرية واستدامتها، وعلى التزامنا بأعلى معايير الجودة في البناء والتصميم.

وقال إتيان جيليز، المدير العام الإقليمي لدى "هيلتون" في قطر: يمثل افتتاح الفندق الجديد خطوة هامة بالنسبة للعلامة تعزز من حضورها في قطر والتزامها بالسفر المستدام، وقد حانت أخيرا اللحظة التي طال انتظارها. وتمتلك "هيلتون" مجموعة متميزة من الفنادق الفاخرة في مختلف أنحاء قطر من ثلاثة علامات تجارية، ويشكل "هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس" إضافة متميزة لمحفظتها في الدولة. وسيلعب هذا الافتتاح دوراً محورياً في عروض السياحة المتنامية في قطر، ونتطلع إلى استضافة السكان والسياح العالميين في الفندق الفاخر الجديد.

وقال حسن الوحيدي، المدير العام لفندق "هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس": نسعى لترسيخ سمعة العلامة في توفير خدمات ومنتجات فاخرة وعالية الجودة ضمن قطاع السياحة للعمل أو الترفيه في قطر. ونسعى لنجعل الفندق الفخم الخيار المفضل لدى الضيوف للإقامات الطويلة والقصيرة عبر تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى كونه مركزاً اجتماعياً محلياً مفضلاً وخياراً استثنائياً للأعمال والفعاليات.

ويوفر الفندق مجموعة واسعة من خيارات وحدات الاستوديو، والشقق المفروشة المؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق "تاون هاوس" المكونة من طابقين. وتم تصميم المساكن الفاخرة بطريقة مميزة تنبض بلمسات جمالية، مع تجهيزها بأفضل المطابخ العصرية وغرف المعيشة المزودة بأرائك مريحة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لتناول الطعام وحمامات خاصة ضمن كل جناح. كما تتميز غرف الفندق بنوافذ واسعة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، ولمسات جمالية ذهبية اللون ومعدات إضاءة متطورة تنير المساحات المفتوحة الواسعة. وتضم كافة الغرف شرفات فسيحة مع إطلالات ساحرة على مياه الخليج العربي، ما يضمن للزوار مشاهدة أروع مناظر غروب الشمس الأخّاذة من قلب الجزيرة الساحرة.

وإلى جانب الشقق الفاخرة، يقدم "هيلتون الدوحة ذا بيرل ريزيدنس" مجموعة من المطاعم المبتكرة، ومنها مطعم "ذا كيتشن" المميز بمطبخه العالمي، و"مالبيري تافرن" بطابع عصري ومريح، ومطعم "ليفانتين" الذي يوفر للذواقة أشهى الأطباق اللبنانية الأصيلة بتوقيع الشيف اللبناني العالمي الشهير والمبدع جو برزة.