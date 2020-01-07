بن علوي يزور طهران.. ويؤكد سعي أمريكا لتهدئة التوتر الإقليمي

طهران- الوكالات

قال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن الولايات المتحدة تسعى لتهدئة التوتر الإقليمي، وأن السلطنة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة.

ويشارك معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في أعمال "منتدى طهران للحوار الإقليمي".

وأوضح بن علوي أن المنطقة تمر بمشكلة كبيرة تؤثر على الجميع، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية.

وأضاف معاليه أن السلطنة تولي اهتماما كبيرا بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن المشاركة في منتدى حوار طهران تمثل جزءا من هذه الجهود لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، معربا عن ثقته في أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وتعمل على بذل هذه الجهود باستمرار. وأبدى بن علوي تفاؤله حيال جهود إرساء الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاطي بحكمة مع الأوضاع الإقليمية يضمن الاستقرار في المستقبل.