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سعر نفط عمان دون 70 دولارا

الثلاثاء 07 يناير 2020 01:32 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان دون 70 دولارا

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 69.08 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ دولار و37 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 70.45 دولار أمريكي

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