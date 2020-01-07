سعر نفط عمان دون 70 دولارا

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 69.08 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ دولار و37 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 70.45 دولار أمريكي