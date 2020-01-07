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أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة مع نهاية الأسبوع

الثلاثاء 07 يناير 2020 01:27 م بتوقيت مسقط

أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة مع نهاية الأسبوع

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي من يوم الخميس الموافق 9 يناير 2020م،  ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020م.

وأضافت بأنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظة مسندم مساء يوم الخميس تمتد تدريجيا يوم الجمعة لتشمل محافظات البريمي، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والظاهرة، ومسقط، والداخلية، و شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

وأشارت إلى احتمالية أن يكون البحر متوسطا إلى هائج الموج على معظم سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من متر ا ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

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