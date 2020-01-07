تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

‏ أشارت المديرية العامة للأرصاد إلى انتشار السحب على أجزاء من سواحل بحر عمان(مسقط وشمال وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية) وعلى أجزاء من محافظات جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية كما تتواجد السحب المنخفضة على سواحل الوسطى وظفار‏‎. وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على المناطق الساحلية لبحر عمان وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق المطلة على بحر العرب ‏‎وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 29 / 23 وفي مدينة صلالة 28 / 24 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في ولاية العامرات ودبا وأدناها 6 درجات في جبل شمس