محمد عيد إبراهيم طفل يلعب مع السماء

تامر الهلالي | مصر

كنت طفلاً

هذا يجعل المهمة شاقة أيها العيد

كيف نكشط حبك للحياة عن الكتب والفاتارين

كيف ننزع السكر من كل اللحم النيء الذي كنت تحوله لحلوى بابتساماتك المشاكسة

كيف نصفي فتات قلب كنت تذيبه في ما تقدمه القاهرة لنا من مشروبات رديئة وغالية على مقاهي المنسيين

لك أن تلتقط أنفاسك من قضبان الدرك التي تتحول ليلاً لعفاريت ترهب الأطفال الوحيدين

و لنا أن نرث عنك طفولة تحول جدران الزنازين المحيطة بنا

إلى عصير تفاح مثلج

لك أن تقلد كملك في السماء التي اختارت اللعب معك

بعدما شاهدت مرحك ولهوك باللغة وبالحزن التافه

ولنا أن نبكي ونسقط في حفرة الم عميقة

ثم نغفو قليلاً

ثم نحفر ابتساماتك في أرواحنا

ونستمر في محاولاتنا لتسلق الحياة

كي نعصم من مطر الكهولة والموت.