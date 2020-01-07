"الأمن الغذائي بالشورى" تقرر زيارة "مزارع النجد" للوقوف على الأوضاع

مسقط - الرؤية

اطَّلعتْ لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى، صباح أمس الإثنين، على رد مجلس الوزراء حول مرئيات المجلس بشأن مشروع اتفاقية التحالف العالمي للأراضي الجافة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث (2019/2020) لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة (2019/2023)، برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع الإحاطة بموضوع "الندوة الدولية بشأن البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، إضافة لمناقشة التقارير التي أعدتها اللجنة حول التقريرين السنويين للعام 2018 لكل من وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

واطَّلعتْ اللجنة على بعض الموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس؛ ومنها: وضع المزارع والإنتاج الزراعي بمنطقة النجد بمحافظة ظفار والمحالة من الجمعية الزراعية العمانية. وارتأت اللجنة القيام بزيارة ميدانية للمنطقة، والاطلاع على الوضع الحالي للمزارع، إلى جانب استضافة المعنيين حول الموضوع.