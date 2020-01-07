الثلاثاء, 07 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر يبدأ زيارة للسلطنة

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر يبدأ زيارة للسلطنة

مسقط - الرؤية

يصلُ السلطنة، صباح اليوم الثلاثاء، معالي الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام؛ وذلك تلبيةً لدعوة معالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.

وسيتمُّ خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إضافة للقاء عدد من المسؤولين بالسلطنة. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات، ورغبة البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 سبتمبر 2019

نائب رئيس وزراء قطر يبدأ زيارة للسلطنة

المزيد

29 سبتمبر 2019

نائب رئيس وزراء قطر يبدأ زيارة للسلطنة

المزيد

13 نوفمبر 2019

رئيس المجلس الاستشاري الصيني يبدأ زيارة للسلطنة

المزيد

11 نوفمبر 2017

رئيس مجلس النواب القبرصي يبدأ زيارة للسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمريكا تعلن انسحابها من العراق نهائيا

دولي - أخبار

المسكري لـ"الرؤية": "أمان" يُحقق مصلحة لجميع الأطراف وينشط الاستثمارات العقارية

قضايا محلية - حوارات

أمطار الخير تسقي جنوب الباطنة ومسقط

المحليات - أخبار

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة