رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر يبدأ زيارة للسلطنة

مسقط - الرؤية

يصلُ السلطنة، صباح اليوم الثلاثاء، معالي الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام؛ وذلك تلبيةً لدعوة معالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية.

وسيتمُّ خلال الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إضافة للقاء عدد من المسؤولين بالسلطنة. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط السلطنة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات، ورغبة البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري.