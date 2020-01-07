الثلاثاء, 07 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الشريقي يسلم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:46 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

ضِمن فعاليات احتفال شرطة عمان السلطانية بالخامس من يناير يوم الشرطة، رعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، حفلَ تسليم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين، وتكريم الطاقم الإشرافي والتدريبي لدفعات الضباط.

وقام معاليه بتكريم أوائل الضباط الخريجين، ثم سلّم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين، كما كرم الضباط والمدربين المشرفين على تدريب دفعات الضباط الخريجين.

حضر المناسبة عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية، والهيئة التدريسية والتدريبية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يناير 2019

تسليم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين

المزيد

02 نوفمبر 2015

قائد الحرس السلطاني العماني يسلم الشهادات للجنود الخريجين

المزيد

06 يناير 2016

المفتش العام للشرطة والجمارك يرعى حفل تسليم الشهادات الدراسيّة للضباط الخريجين

المزيد

25 يناير 2016

قائد سلاح الجو السلطاني العماني يسلم الشهادات للطيّارين والضباط الخريجين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أمريكا تعلن انسحابها من العراق نهائيا

دولي - أخبار

المسكري لـ"الرؤية": "أمان" يُحقق مصلحة لجميع الأطراف وينشط الاستثمارات العقارية

قضايا محلية - حوارات

أمطار الخير تسقي جنوب الباطنة ومسقط

المحليات - أخبار

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة