الشريقي يسلم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين

مسقط - الرؤية

ضِمن فعاليات احتفال شرطة عمان السلطانية بالخامس من يناير يوم الشرطة، رعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، حفلَ تسليم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين، وتكريم الطاقم الإشرافي والتدريبي لدفعات الضباط.

وقام معاليه بتكريم أوائل الضباط الخريجين، ثم سلّم الشهادات الدراسية للضباط الخريجين، كما كرم الضباط والمدربين المشرفين على تدريب دفعات الضباط الخريجين.

حضر المناسبة عدد من قادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية، والهيئة التدريسية والتدريبية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.