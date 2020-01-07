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جامعة السلطان قابوس تنظم المؤتمر الدولي الخامس لـ"التحليل العددي"

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:45 ص بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تنظم المؤتمر الدولي الخامس لـ"التحليل العددي"

 

مسقط – الرؤية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم الرياضيات في كلية العلوم، صباح أمس الإثنين، المؤتمر الدولي الخامس حول التحليل العددي والحلول المثلى، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس. وسيستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام.

من جانبه قال الدكتور محي الدين البعلي رئيس المؤتمر: "المؤتمر هو الخامس من سلسلة مؤتمرات تنظم كل ثلاث سنوات منذ عام 2008، والهدف من المؤتمر هو جمع خبراء من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض حول تطبيقات جديدة ومتقدمة في أحدث أعمالهم في مجال الهندسة والعلوم والطب ".

وأعرب الأستاذ الدكتور البعلي، عن أمله في أن يكون المؤتمر منبرًا يجتمع فيه علماء بارزون وخبراء عالميون وباحثون نشيطون؛ يجتمعون لتوصيل الأفكار والمعارف المبتكرة الجديدة بشأن المنهجيات العلمية الجديدة، وتعزيز التبادل العلمي ومناقشة إمكانيات مزيد من التعاون والتواصل والتشجيع على تبادل كبار وصغار الباحثين والباحثين الطلبة.

وقال أستاذ الدكتور أحمد بن ظفار الرواس عميد كلية العلوم: "إن الكلية تشجع هذا المؤتمر لأنه يجمع خبراء في مجال التحليل العددي والحلول المثلى من مختلف دول العالم، ويضم المؤتمر 24 متحدثًا مدعوًا و43 متحدثًا مشاركاً من 27 دولة من جميع أنحاء العالم، و18 عرضًا تقديميًا من مختلف مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.

 

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