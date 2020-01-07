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اجتماع بين "التفتيش" وقضاة مجمع محاكم إبراء لمتابعة سير العمل القضائي

الثلاثاء 07 يناير 2020 08:42 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

عقد التفتيش القضائي لقاءً مع أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الشرقية بحضور فضيلة القاضي سعيد بن سالم الجابري، قاضٍ بالمحكمة العليا، رئيس محكمة الاستئناف بإبراء، وفضيلة القاضي إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي، قاضٍ بالمحكمة العليا، رئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي.

بدأ اللقاء باستعرض فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي، قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، أهداف لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم (78/2017م) المؤرخ 3 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م وما رسمته من إجراءات في مجال متابعة سير العمل القضائي وتوحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم بهدف رفع أسباب تأخر الفصل في القضايا وإصدار الأحكام وتنفيذها في آجال مقبولة.

وناقش الاجتماع الصعوبات المسؤولة عن تأخر الفصل في بعض القضايا وُصولاً لمعالجتها، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الحالات المؤدية لإلغاء الأحكام أو نقضها لتلافيها تحقيقاً لهدف حسم النزاعات بأحكام ناجزة، والوقوف على التطبيق القضائي للقوانين الصادرة في الفترة الأخيرة وُصولاً لتوحيد الأحكام وعمل المحاكم بشأنها بما يحقق الاستقرار في العمل القضائي.

وأكّد فضيلته على توجيهات فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا المستمرة بشأن بذل كافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، كما شكر فضيلة الدكتور رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي أصحاب الفضيلة القضاة على الجهود المبدولة من قبلهم للوفاء بمتطلبات العمل وما يفرضه من صعوبات متزايدة ومتجددة.

 

ودعا فضيلته إلى مواصلة العمل على رفع أسباب تأخر الفصل في القضايا ومؤكداً على سرعة الإنجاز بما يكفل تطوير الأداء القضائي وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.

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