انطلاق مسابقة ثمانيات كرة القدم بجامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

انطلقت، مساء أمس الإثنين، في جامعة السلطان قابوس مسابقة ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية والخاصة في نسختها الثامنة للعام 2020، التي تنظمها دائرة النشاط الثقافي والرياضي بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة.

وبلغ عدد الفرق المشاركة في هذا العام 23 فريقا يمثلون جهات حكومية وخاصة كما يبلغ عدد اللاعبين 368.

علي بن ناصر الحضرمي مدير دائرة النشاط الثقافي والرياضي بعمادة شؤون الطلبة قال: "إن الرياضة بكافة أنواعها مهمة للجسم والعقل، فهي تمنح الجسم الطاقة والصحة، وتجعل العقل يقظا فائق التركيز، لذا ومن هذا المنطلق تواصل الجامعة حثها على ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة".

وتمّ تقسيم الفرق المشاركة إلى ست مجموعات يصعد فيها المتأهلين من المركز الأول والثاني، بالإضافة الى أفضل 4 فرق حصلت على المركز الثالث في كل مجموعة من المجموعات الستة، ومن المقرر أن تكون المباراة النهائية في الثاني والعشرين من يناير الجاري.

وتقام اليوم ست مباريات بمشاركة 12 فريقًا إذ تشارك في المباراة الأولى كل من وزارة البيئة والشؤون المناخية وبنك صحار الدولي وفي الثانية يقابل فريق وزارة التقنية والاتصالات فريق الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام.

وتشارك في المباراة الثالثة كل من العمانية للمناولة الأرضية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وأما المباراة الرابعة فتشارك فيها العمانية للنطاق العريض ومجلس البحث العلمي، وفي المباراة الخامسة يلتقي فريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مع فريق شركة كيمجي رامداس، وتشارك كل من وزارة القوى العاملة وكلية الشرق الأوسط في المباراة السادسة.