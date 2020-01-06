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منتخبنا الوطني يبلغ المربع الذهبي في البطولة العربية لرواد التنس

الإثنين 06 يناير 2020 08:50 م بتوقيت مسقط

منتخبنا الوطني يبلغ المربع الذهبي في البطولة العربية لرواد التنس

 

مسقط - الرؤية

نجح لاعبو المنتخب الوطني للزوجي والفردي بقيادة حمود بن سنجور الزدجالي ومجيد بن عبد الله العصفور، وسالم أبوبكر، ومحمد سالم فاضل، ومحمد العامري للمربع في الوصول للمربع الذهبي وذلك ضمن منافسات البطولة العربية لرواد التنس السابعة التي تستضيفها السلطنة بإشراف من الرابطة العربية لرواد التنس بالتعاون مع الاتحاد العماني للعبة.

وانطلقت البطولة يوم 4 من الشهر الجاري وتستمر حتى 8 من نفس الشهر على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وسجلت منافسات اليوم الثالث تنافسا قويا بين لاعبي المنتخبات المشاركة من 15 دولة، وهي منتخبات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية الجزائرية ودولة ليبيا والجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين والسودان الى جانب السلطنة.

وتنافس أكثر من 150 لاعبا في (12) مسابقة مختلفة وهي: مسابقة في الفردي وزوجي التنس للسيدات والرجال، حيث تشمل منافسات الفردي والزوجي من سن 35 عاما و44 عاما و55 عاما و64 عاما فما فوق، وسعت اللجنة المنظمة للبطولة بأن تكون هناك تمازج بين لاعبي ومحترفي ورواد لعبة التنس.

وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي ففي زوجي 70 عاما تأهل لاعب المنتخب الوطني مجيد بن عبدالله العصفور وزميله المصري المهندس عبد الحكيم عبدالغفار للمربع الذهبي بعد فوزهم على الزوجي الليبي المكون من فيصل عادل زواي وعبدالمهدي علاوي بعد فوزهم 2/صفر عندما انتهت المجموعتان بنتيجة 4/صفر و4/2، في مباراة قوية ومثيرة.

وفي منافسات الزوجي لعمر 65 عاما تأهل لاعبا المنتخب الوطني في الزوجي المكون من حمود بن سنجور الزدجالي ومختار محمد حسن للمربع الذهبي بعد فوزهما على الزوجي الأردني نبيل خليل وعمرو آسف بنتيجة 2/1 عندما انتهت المجموعات الثلاث بنتيجة 4/صفر و3/5 و7/2.

وفي منافسات الفردي تأهل حمود بن سنجور الزدجالي بعد فوزه على الأردني عبدالحكيم علاوي بنتيجة 3/1في مباراة قوية ومثيرة تمكن فيها حمود بن سنجور من الفوز بنتيجة 2/1 عندما انتهت المجموعات الثلاثة 5/4 و4/5 و7/6، وسيواجه فريق حمود سنجور في الدور القادم المصري رمزي البكري ومحمود عبدالعميد.

وفي منافسات 35 عاما في الزوجي تأهل لاعبي المنتخب الوطني محمد العامري وعبدالله بن سالم فاضل لدوري الأربعة بعد فوزهم علة الزوجي المكون من الأردني محمد علي والسوري عماد فنزوع بنتيجة 2/صفر عندما انتهت المجموعتين   لصالحهم 4/1 و4/1.

وفي منافسات الزوجي لعمر 55 عاما تأهل لاعبي المنتخب الوطني سالم أبو بكر وأحمد السعيدي لدوري الثمانية بطاقة التأهل حيث ويواجهان في هذا الدور الزوجي الاردني أحمد صبري وسعيد علي عليان.

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