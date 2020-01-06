أمطار الخير تسقي جنوب الباطنة ومسقط

مسقط- الرؤية

تشهد حاليا محافظتي جنوب الباطنة ومسقط هطول أمطار تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة.

‏وقد شهدت محافظة مسندم صباح اليوم هطول أمطار متفرقة، وبلغت كمية الأمطار المسجلة في بعض محطات الرصد التابعة لهيئة الطيران المدني خلال 24 ساعة الماضية :خصب (5.0)ملم/ بخا (3.8)ملم مع استمرار فرص هطول الأمطار على محافظة مسندم وسواحل بحر عمان وجبال الحجر خلال الساعات القادمة.

و‏توضح الصورة الجوية استمرار تدفق السحب على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وأجزاء من الداخلية مع انتشار السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من محافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.