بالفيديو .. لحظة الهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين

نيروبي - الوكالات

قُتل 3 جنود أمريكيين، في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية.

واستهدف الهجوم مهبط طائرات يقع على ساحل كينيا، وقد أصيب جنديان أمريكيان آخران في الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستخدمها كل من القوات الأمريكية والكينية بالقرب من الحدود مع الصومال.

وقالت القيادة الإفريقية (أفريكوم) في بيان "الجرحى الأمريكيون في حالة مستقرة ويتم إجلاؤهم".

وقال شهود إن الهجوم الذي شنته الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة استمر حوالي أربع ساعات.

وخلال الهجوم كان في القاعدة 150 جنديا أميركيا يقدمون التدريب والدعم في مكافحة الإرهاب لقوات من دول بشرقي أفريقيا، وفق مسؤول بقيادة أفريكوم.

وأصدرت حركة الشباب المجاهدين بيانا تحدثت فيه عن مقتل 17 جنديا أميركيا وتسعة جنود كينيين، في حين أكد متحدث عسكري كيني إحباط الهجوم، وأشار إلى مقتل خمسة من منفذي الهجوم.